مرصد الأزهر يحذر من دعوات لرفع علم الاحتلال الصهيوني في ساحات الأقصى

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن دعوات صهـيونية ترددت لرفع علم الكيان الصهـيوني في ساحات المسجد الأقصى، إذ قال ضابط مخابرات صهـيوني سابق خلال بث مباشر: «إذا لم نتمكن من رفع علم (إسرائيل) في المسجد الأقصى فنحن أمام مشكلة كبيرة كـ(دولة)»، بينما تساءل آخر: «هل ينبغي الرجوع أولًا إلى الوقف الإسلامي، وننتظر أن يصنعوا لنا جميلًا بالموافقة على رفع شعار (دولتنا) داخل الحرم القدسي؟».

سياسات الاحتلال الإسرائيلي

وتابع مرصد الأزهر، في بيان له، منذ قليل، أن منظمة «بيادينو من أجل الهيكل» دعت المستوطنين للتصويت من أجل رفع علم الكيان داخل باحات الأقصى المبارك، وذلك في خلال الاحتفال بما يسمى يوم الاستقلال «يوم إعلان قيام دولة الاحتلال على أرض فلسطين في مايو 1948»، والذي يوافق الرابع عشر من مايو من كل عام.

وتابع مرصد الأزهر، أن هذه الدعوات الصهيونية المتطرفة الرامية إلى تأجيج الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، فإنه يحذر من سعي الاحتلال عمدًا إلى استفزاز مشاعر الفلسطينيين من أجل اتهامهم بالإرهاب ظلمًا وعدوانًا في حال انتفاضهم ضد الممارسات الصهيونية، وذلك لإبادتهم في أرضهم المحتلة أو إبعادهم عنها، والسيطرة على الأقصى للبدء في بناء الهيكل المزعوم.

اشتعال الأوضاع داخل قطاع غـزة

وواصل البيان، أن المرصد يؤكد ضرورة وضع حد لتلك الدعوات والنوايا الخبيثة، التي كانت سببًا رئيسًا في اشتعال الأوضاع داخل قطاع غـزة وغلافها، مشيرًا إلى أن هذه الدعوات سبقتها دعوات أخرى - لقيت صدًى داخل الحكومة الصهـيونية المتطرفة - تحرض على تقييد دخول الفلسطينيين في الداخل المحتل والضفة الغربية إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان المعظم.