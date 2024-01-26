مرصد الأزهر: مطالبات لحكومات أمريكا اللاتينية بإلغاء التعاون مع إسرائيل

أكد مرصد الأزهر أن هناك مجموعة من الأكاديميين طالبوا حكومات أمريكا اللاتينية بإلغاء اتفاقات التعاون العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث وقع أكثر من 1600 أكاديمي وباحث من أكثر من 12 مؤسسة تعليمية وبحثية من جامعات مختلفة في القارة على الرسالة التي تطالب حكومات جواتيمالا وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا وكوبا والمكسيك وشيلي وهندوراس وفنزويلا على وجه الخصوص بقيادة مبادرة أمام الأمم المتحدة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، التي تتم بتواطؤ ودعم من القوى الكبرى في العالم وفي بيان صادر في اجتماع بالجامعة الوطنية المستقلة بالمكسيك.

مطالبات لحكومة أمريكا اللاتينية بإلغاء اتفاقيات التعاون العسكريي مع إسرائيل

وفق بيان مرصد الأزهر عبر حسابه على فيسبوك فإن الأكاديميين أكدوا أنه على الرغم من التعقيد الجيوسياسي للمنطقة، فإن الكيان الصهيوني يعمل على تعزيز الاحتلال غير القانوني لفلسطين منذ عام 1948، نتيجة لسياسة استعمارية واضحة.

كما طالبوا في رسالتهم الدول اللاتينية باتخاذ مواقف رسمية أمام الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية غير المقيدة إلى المناطق المتضررة وإعادة النظر في العلاقات التجارية وإلغاء اتفاقات التعاون العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي علاوة على تعزيز الجهود المبذولة لإيجاد حل ينهي الاحـتـلال ونظام الفصل العنصري بما يسهم في قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وتضمنت المطالبات مقاطعة الأنشطة الأكاديمية وبرامج التعاون والمنح الدراسية مع الجامعات الصهيونية وإلغائها، وكذلك مقاطعة المنتجات والخدمات الخاصة بالشركات الداعمة للكيان علنًا.

ينبغي على المجتمع الدولي دعم مثل هذه المبادرات

يقدّر مرصد الأزهر الجهود اللاتينية الداعمة لوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسـطيني، ويؤكد أن المجتمع الدولي ينبغي عليه دعم مثل هذه المبادرات التي تدين عنف قوات الاحتلال الإسرائيلي وتشجع على الوقف الفوري لإطلاق النار، بما يحفظ أرواح الفلسـطينيين المستباحة منذ عشرات السنوات دون حراك جاد لوضع حد لإرهاب كيان محتل.