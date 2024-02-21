دبلوماسي سابق: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» كاشفة لجرائم الاحتلال

قال السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنَّ مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تاريخية وكاشفة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، موضحاً أنَّ مصر عاشت كل هذه الأحداث المرتبطة بأمنها القومي، وتحملت المسؤولية وقت الحرب ووقت السلم أيضاً، فالقضية الفلسطينية جزء من أمننا القومي، وهي أيضا مسؤولية الأمم المتحدة التي أصدرت قرار التقسيم عام 1947، لتنشأ بموجبه دولتان، الأولى إسرائيلية والثانية فلسطينية، والأخيرة لم تتحقق بعد.

قبول إسرائيل لقرار التقسيم

وأضاف «حسن»، في مداخلة له ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ إسرائيل لم تُقبل عضواً بـ الأمم المتحدة إلا بعد قبولها قرار التقسيم وأن يكون هناك دولة فلسطينية، وقبولها أيضاً قراراً بشأن عودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين وأبنائهم.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: «محكمة العدل الدولية لديها ميزة في تناولها لأي قرار أو قضية، سواء كان الأمر استشاري كما هو الحال الآن، أو فيما يتعلق بنطق حكم، فهي تتناول القضية بكل تفاصيلها وسوابقها، وتحديداً إذا تعلق الأمر بالأمم المتحدة، على اعتبار أنَّ المحكمة أحد الأجهزة الرئيسية التابعة لها».

نقل المحاكمة على القنوات الفضائية

واستطرد: «الأمم المتحدة لها مسؤولية خاصة عن القضية الفلسطينية، وهذه المرة للمحاكمة هي من المرات المحدودة التي يتم إذاعة الجلسات على الهواء في عصر السماوات المفتوحة، ليتم نقل المحاكمة على الفضائيات أو مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعد انتشار للرأي العام العالمي وبالذات بالدول الغربية».