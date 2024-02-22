9 خطوات بشأن تقديم الإقرار الضريبي 2024.. اعرفها كاملة

تقديم الإقرار الضريبي التزام قانوني على الممول، وعليه أن يبادر إلى تقديمه دون الانتظار إلى الأيام الأخيرة من مهلة تقديم الإقرار، كما أن المصلحة استعدت لموسم تقديم الإقرارات عن عام 2024، في كل المراكز والمأموريات الضريبية، من حيث الاستقبال الجيد للممولين، ومساعدتهم في تقديم إقراراتهم السنوية، والعمل على حل أي مشاكل أو صعوبات قد تواجههم من الناحية الإجرائية، أثناء عملية سداد الضريبة المستحقة، طبقا لإقراراتهم، جاء ذلك وفقا لتوجيهات وزير المالية.

خطوات تقديم الإقرار الضريبي 2024

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمصلحة الضرائب المصرية.

- إنشاء حساب عن طريق الضغط على خانة كلمة مستخدم جديد.

- ربط حساب المستخدم ببيانات السجل الضريبي الذي لديه.

- إضافة وكلاء عن الممول الضريبي.

- اختيار اللغة.

- تسجيل البيانات التي تتكون من الاسم الأول، واسم العائلة، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني.

- التأكد من أن البيانات التي جرى تسجيلها خاصة بالممول أو الشركة، ثم بعد ذلك يضع اسم المستخدم، وكذلك كلمة المرور الجديدة.

- سيجري ارسال رسالة على البريد الإلكتروني المسجل، وذلك من أجل تفعيل حساب مصلحة الضرائب المصرية.

- الضغط على رابط توثيق عنوان الإيميل «البريد الإلكتروني».

وحددت مصلحة الضرائب العديد من الخدمات التي تقدم من خلال المكاتب الأمامية بالمراكز الضريبية والمأموريات المدمجة، ومنها تسليم الأكواد للممولين الجدد، للربط على المنظومة الجديدة، وكذلك المحاسبين ليتمكنوا من اعتماد الإقرارات الضريبية التي تخص عملائهم من الممولين.