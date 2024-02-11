تيسيرات تُطبق لأول مرة بشأن إعفاء دور المسنين من الضرائب.. اعرف التفاصيل

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتطبيق حزمة جديدة من التيسيرات الخاصة بدور رعاية وإيواء المسنين، في إطار خطتها للفترة المقبلة لتوسيع قاعدة الاهتمام بالمسنين، وتوفير بيئة مناسبة لضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية.

إعفاء جميع الضرائب

أول الحزمة الجديدة من التيسيرات، والتي تُطبق عقب موافقة مجلس النواب، هي إعفاء جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أياً كان نوعها المقررة تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي وفي حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الإعفاء.

ضمن الحزمة الجديدة التي تستعد لها وزارة التضامن حسب مصادر حكومية لـ«الوطن»، الإعفاء من الضرائب أو الرسوم المقررة على تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء.

قبول التبرعات والمنح

أيضاً تتضمن على قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض صندوق رعاية المسنين، واعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه، كما أكدت المصادر، أن المسن يُمنح إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل.