خالد منتصر: كتب زكي نجيب محمود يمكنها إنقاذ أجيال

أكد الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، أنه تواصل هاتفيًا مع الدكتور زكي نجيب محمود ولم يكن يتخيل أنه سيرد، مشددًا على أنه تحدث مع زوجته وأبلغها برغبته في إجراء حوار مع الدكتور زكي نجيب محمود، معقبًا: «كنت وقتها طالبًا في كلية الطب»، مشددًا على أن كتب زكي نجيب محمود يمكن أن تنقذ أجيالا.

رحلتي لمنزل الدكتور زكي نجيب كان بها بعض القيود

وأوضح «منتصر»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه تحدث مع الدكتور زكي نجيب محمود وذهب له في رحلة ممتعة، متابعا: «قال لي تعالوا ذهبنا إليه وكانت رحلة بها بعض القيود الأمنية، بيته كان بجوار السفارة الإسرائيلية»، موضحًا الذهاب إلى الدكتور زكي نجيب محمود أمر رائع وكانت رحلة تستحق المشقة والعناء».

جلست مع الدكتور زكي نجيب محمود 5 ساعات

وتابع: «جلسنا أنا وزملائي لـ5 ساعات معه لنتحدث ببعض الأسئلة المتناثرة، وكان لدى الدكتور زكي نجيب قدرة كبيرة على تبسيط الفلسفة كمدرس»، منوهًا بأنه كان سعيدًا جدًا بعد حديثه معه، موضحًا أنه بدأ منذ ذلك الوقت القراءة للدكتور زكي نجيب محمود بعمق.