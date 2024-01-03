أستاذ فلسفة يكشف سبب شهرة مؤلفات زكي نجيب محمود وخفوت كتابات عبدالرحمن بدوي

كشف الدكتور سعيد توفيق، رئيس قسم الفلسفة الأسبق فى كلية الآداب جامعة القاهرة، سبب التفاعل الكبير مع إنتاج الفيلسوف الكبير زكي نجيب محمود، وعدم التفاعل بنفس الدرجة مع إنتاج أستاذ الفلسفة عبدالرحمن بدوي.

وقال توفيق خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في الموسم الخامس من برنامج الشاهد المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن زكي نجيب محمود أعير للكويت فترة طويلة، وعندما سافر هناك حاول نقل فكرة الفلسفة الوضعية في الغرب، وعكف في الكويت على قراءة التراث من خلال منظور نقدي، فتفاعل هذا مع ذاك، وأخرج لنا زكي نجيب صاحب الرؤية الفلسفية.

وأتم رئيس قسم الفلسفة الأسبق في كلية الآداب جامعة القاهرة: «عبدالرحمن بدوي معظم كتاباته نقولات باحترافية شديدة، كان يُشاهد في المكتبة على يساره كتاب أجنبي وعلى يمينه أوراق بيضاء، لذا فإن معظم الكتب لا ذكر لموقع واحد فيها فتبدو وكأنها من نتاجه».