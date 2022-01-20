رئيس قسم الفلسفة بكلية البنات: المفكر زكي نجيب كان مهموما بالمجتمع

قالت الدكتورة منال رفاعي، أستاذ الفكر العربي الحديث والمعاصر، ورئيس قسم الفلسفة بكلية البنات جامعة عين شمس، إن المفكرين العرب والقدامي تركوا الكثير من الأمور الهامة في التراث العربي، والذي جرى فيه انتقاء بعضا منه، نظرا لوجود الكثير من الأمور السيئة فيه، موضحة أن الانتقاء من التراث يصحبه عمل المفكرين الذين يقومون بتطبيق ما جرى استخلاصه من هذا التراث، حتى يطبق على زمننا المعاصر.

«تجديد الفكر العربي» أحد أهم كتب مشروع النهضة

وأضافت «رفاعي» خلال استضافتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويذاع على فضائية «CBC»، أن كتاب «تجديد الفكر العربي» هو أحد أهم كتب مشروع النهضة للكاتب والفيلسوف زكي نجيب محمود، وفيه جرى الحديث حول ما رآه في دول الغرب، وتطبيق المبادئ الإسلامية في دول الغرب، «قال في كتابه أنه شعر بأنه في بلاد تتعامل بالإسلام مع أناس غير مسلمين».

زكي نجيب محمود كان مهموما بالمجتمع

وأوضحت أنه كان مهتم بقضايا وطنه وهمومه، ويضع لها الحلول بشكل منهجي متطور وليس بشكل أفكار نظرية، «زكي نجيب محمود كان مهموما بالمجتمع وبناء الإنسان العربي المعاصر، والتغير يحتاج لقوة ومعرفه وعمل وربط الفعل بالعمل، وكان مفكر عظيم وهادئ وبيحلل وبنستمتع بأسلوبه الأدبي»، مؤكدة أن ما يحدث في مصر من تغيير حاليا مع الاهتمام بالإنسان وبنائه، هو ما تنبأ به من قبل في كتاباته، «يارب نقدر نحقق ده»