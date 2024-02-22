بدء صرف مرتبات شهر فبراير اليوم.. «اعرف هتبقض الزيادة الجديدة ولا لسه»

تبدأ وزارة المالية اليوم الخميس صرف مرتبات شهر فبراير 2024، للعاملين في القطاع الحكومي، ويرغب الموظفون في معرفة هل ستشمل مرتبات الشهر الحالي تطبيق الزيادات أو الحد الأدنى للأجور الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة قرارات اجتماعية غير مسبوقة من شأنها أن ترفع العبء عن كاهل المواطنين المصريين.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير الجاري

ووفقاً لما أعلنته وزارة المالية فإن مرتبات شهر فبراير الجاري، سوف يبدأ صرفها بداية من اليوم الخميس وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 من الشهر ذاته، وذلك على مدار 5 أيام كاملة، وهي الخميس، والأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء.

هل تتضمن مرتبات شهر فبراير الزيادات الجديدة؟

وينتظر العديد من الموظفين تطبيق القرارات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي، وحسب ما أعلنته وزارة المالية، فإنه لن تشمل مرتبات شهر فبراير الجاري الزيادات في المرتبات التي أقرتها الدولة المصرية للعاملين في القطاع الحكومي أو الحد الأدنى للأجور بقيمة 6 آلاف جنيه، إذ أنه من المقرر أن يبدأ تطبيق تلك القرارات الجديدة بداية من شهر مارس المقبل.