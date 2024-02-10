هل يطبق جدول الأجور الجديد على مرتبات شهر فبراير 2024؟

يتساءل عدد كبير من المواطنين العاملين بالدولة، عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، وموعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، خاصة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% لتصل إلى 6 آلاف جنيه، بدلا من 4 آلاف جنيه، وذلك انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.

جدول الأجور الجديد 2024

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، موعد تطبيق زيادة الحد الأدني للأجور وجدول المرتبات والأجور الجديد، بالإضافة إلى موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، للعاملين في الوزارات والهيئات التابعة للدولة.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

من المقرر أن يتم تطبيق جدول الأجور الجديد بداية من الشهر المقبل «مارس 2024»، إذ من المقرر أن يحصل العاملون في الدرجة الوظيفية السادسة على 6 آلاف جنيه بدلاً من 4 آلاف جنيه، بزيادة قدرها 2000 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

وأعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، إذ من المقرر أن تبدأ عملية صرف المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بداية من يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 حتى يوم الثلاثاء الموافق 27 من نفس الشهر.

وأشارت «المالية» إلى أن عملية صرف مرتبات شهر فبراير 2024، تستمر لمدة 5 أيام على أن يكون آخر يوم لصرف المرتبات الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024، كما تكون المرتبات متاحة في أي وقت اعتبارًا من وقت بداية الصرف المحدد لكل القطاعات الإدارية.