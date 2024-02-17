«المالية» تكشف تفاصيل آخر أخبار زيادة المرتبات 2024

آخر أخبار زيادة المرتبات 2024 بالزيادة الجديدة محل بحث كبير على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، وموعد زيادة المرتبات أيضًا، وقدمت وزارة المالية تفاصيل آخر زيادة، وحددت الموعد في بداية شهر مارس المقبل وتضمنت رفع الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه بدلًا عن 4 شهريًا.

موعد صرف مرتبات شهر مارس

كما حددت وزارة المالية 5 أيام لصرف المرتبات 2024 بالزيادة الجديدة ، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، يوم الخميس 21 مارس 2024، وتستمر عملية الصرف وفقًا للمواعيد الآتية:

-الخميس 21 مارس 2024 أول أيام صرف مرتبات شهر مارس الأحد 24 مارس 2024.

- ثاني أيام صرف مرتبات شهر مارس الإثنين 25 مارس 2024.

- ثالث أيام صرف مرتبات شهر مارس الثلاثاء 26 مارس 2024.

- رابع أيام صرف مرتبات شهر مارس الأربعاء 27 مارس 2024.

مرتبات مارس بالزيادة الجديدة

تنشر «الوطن» جدول مرتبات شهر مارس 2024، بالزيادات الجديدة مضافا اليها العلاوة الدورية المستحقة في شهر مارس2024، كالتالي:

- قيمة الدرجة الممتازة 13 ألفا و220 جنيها.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها 11 ألفا و220 جنيها.

- درجة مدير عام أو ما يعادلها 9570 جنيها.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 9200 جنيه.

- الدرجة الثانية 7920 جنيها.

- الدرجة الثالثة «التخصصية» 7370 جنيها.

- الدرجة الرابعة 6820 جنيها.

- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة 6600 جنيه.

-الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 6600 جنيه.