3 طفلات قتلهن الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد.. لبنانية وفلسطينيتين

لا تتورع دولة الاحتلال الإسرائيلي عن قتل الأطفال الفلسطينيين بدم بارد، ولكن الأمر تطور ليشمل طفلة لبنانية مع والداتها؛ في غارة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان أول أمس الثلاثاء.

قتل الطفلة وأمها

المشهد من إحدى المدارس في زبدين - النبطية عقب جدار الصوت pic.twitter.com/0rPA2riCxN — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) February 21, 2024

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، بحسب خبر منشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن الطفلة أمل صاحبة الـ5 أعوام استشهدت مع والدتها خديجة سلمان بعد قصف إسرائيل بلدة مجدل زون، في الوقت الذي خرج حزب الله اللبناني يستعرض أسلحته متوعدًا بأن تكون «المخفيات أعظم»، بينما خرج متحدث الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر موقع تويتر يشير لقصف الجيش الإسرائيلي قرية يارون جنوب لبنان دون الإشارة إلى بلدة مجدل زون.

قصة مأساة لطفلة فلسطينية وأسرتها

عُثر على جثة الطفلة هند رجب صاحبة 6 سنوات بداية الشهر الحالي فبراير، و5 من أسرتها في سيارة استهدفها الجيش الإسرائيلي في منطقة تل الهوى جنوب غرب قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) وسط تعاطف عالمي مع قصة الطفلة.

تفاصيل الاستشهاد

أسرة الطفل استشهدت بعد استهداف الجيش الإسرائيلي لسيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بعد أن تم سماع مكالمة المسعفين مع الطفل التي كانت مرعوبة بعد أن كانت الوحيدة الحية بعد استشهاد كل أسرتها، وقال الطفلة في مكالمة لها قبل وفاتها بـساعات للمسعف «عمو قاعدين بيطخوا (يطلقوا النار) علينا، الدبابة جنبنا، إحنا بالسيارة وجنبنا الدبابة»، وبعدها جرى سماع إطلاق نيران وسط صراخ الطفل التي بكت وانقطع الاتصال واتصل الهلال مرة أخرى بالطفل بعد 3 ساعات فقالت لعاملة الهلال الأحمر في المكالمة الجديدة :«خذيني تعالي. أمانة خايفة تعالي. رني على حدا يجي يأخذني» ولكن لم يستطع الهلال إرسال سيارته لأن المنطقة التي تتواجد فيها الطفل يعتبرها جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة عسكرية.

استمرار المأساة

القصة المثيرة والمأساوية في نفس الوقت لم تنته، حيث تواصل الهلال الأحمر مع الجيش الإسرائيلي وجرى التفاهم على السماح بدخول سيارة تضم إثنين مسعفين فقط لإنقاذ الطفل، وبعد مرورهم بفترة تم قنص سيارة المسعفين لتنتهي حياتهم قبل أن يصلوا إلى الطفلة التي لم تنتظر بعدهم كثيرا لتنقل إلى جوار ربها في مأساة تسجلها الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة.

روح الروح.. شهادة وصدمة

الطفلة الثالثة كانت ريم الشهيرة بروح الروح، وهما الكلمتان اللتان خرجتا من جدها عقب استشهادها، حيث خرج وعندما عاد وجدها استشهدت مع شقيقها وانبهر الجميع بتمالك جدها الشيخ الذي ظل صامتا ومتماسكا واحتسب استشهادها عند الله.