أول حفل لجورج وسوف بعد أزمته الصحية.. يغني جالسا على كرسي

شارك سلطان الطرب جورج وسوف جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو له أثناء الغناء في حفله المقام بكندا.

وظهر وسوف خلال الحفل الذي يعد أول ظهور له بعد أزمته الصحية الأخيرة على كرسي ويغني أغنية «لو نويت».

مرض جورج وسوف

وتعرض الفنان جورج وسوف مؤخرا لأزمة صحية حيث أصيب بنزيف شديد بعد تواجدة إحدى الفعاليات الفنية في إحدى الدول العربية وتم إجراء الإسعافات اللازمة له في المستشفى، ليطمئن جمهوره بعدها بفترة قصيره بنشر صورة له عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» وهو يشاهد التلفاز.