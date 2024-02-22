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عقوبة ترميم مقبرة دون ترخيص في مشروع القانون الجديد.. تصل إلى السجن المشدد

كتب:

محمد أباظة
09:59 ص | الخميس 22 فبراير 2024
ترميم المقابر

ترميم المقابر

نص مشروع قانون المقابر الجديد الذي يناقشه مجلس النواب الفترة الحالية، على عدد من الضوابط لحماية المقابر من أي أعمال مخالفة أو التعدي على حرمتها، ولذلك اقترح القانون عدد من العقوبات تطبق عند ارتكاب أي من هذه المخالفات.

مشروع قانون المقابر الجديد 

وجاء في أحد مقترحات العقوبات الخاصة بمشروع قانون المقابر الجديد، أن عقوبة خاصة تُطبق على كل من قام بإنشاء أو قام بترميم مقابر، أو استولي على مقابر تم تخصيصها لأفراد، بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة على «التُربي»

وشمل قانون المقابر الجديد، عقوبة تطبق في حالة استيلاء التربي المختص، أو أحد معاونيه أو مسئولي إدارة الجبانات بالجهة الإدارية، على أحد المقابر، فيعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كما يجرى إلغاء الترخيص الصادر للتربي ويعزل موظف الجهة الإدارية من وظيفته.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، تعديلات قانون الجبانات الحالي رقم 5 لسنة 1966 الذي قدمه النائب محمد جبريل، ويجرى تعديل تسميته وفق توصية من الأزهر ليكون «قانون المقابر».

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.