«محلية النواب» تناقش قانون الجبانات.. ومقترح باعتماد مسمى «المقابر»

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و60 نائباً -أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس- بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، والذي تم التوافق على تعديل مسماه إلى قانون المقابر بدلًا من الجبانات.

وجاء الاجتماع بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارات الزراعة والعدل والتنمية المحلية والأوقاف والإسكان، والصحة، والبيئة، وبعض ممثلي المحافظات، وآخرين.

وشهد الاجتماع، مناقشات مبدئية حول المادة المقترحة للتعريفات بمشروع القانون والتي تتضمن تعريفات لمصطلحات «المقابر، المدفن، منطقة المقابر، اللحد، الشق، العين، الحانوتي، التربي، الجهة الإدارية المختصة، المقبرة المسيحية، العين المسيحية»، ورأى البعض أن التعريفات عديدة وفيها تزيد.

واستقرت اللجنة على المناقشة المبدئية والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة لتكوين الصورة العامة الأقرب التعريفات خلال مناقشات باقي مواد القانون.

وجاء من ضمن الاقتراحات الناتجة عن هذا الاجتماع التنسيقي تعديل مسمى الجبانات إلى المقابر وفقًا لتوصية الأزهر الشريف.

كما شهد الاجتماع بعض المناقشات حول التعديل على قانون الجبانات القديم رقم 5 لسنة 1966 أم إلغاء القانون القديم وإعداد مشروع قانون جديد؟ وإن كان الاتجاه الأقرب أن تستمر اللجنة في التعديل على القانون القديم.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قررت في وقت سابق عقد اجتماع يضم وزارات (الصحة والسكان – البيئة – المالية– الثقافة والنسق الحضاري – الإسكان ومركز بحوث الإسكان، وممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر – التنمية المحلية ومدير إدارة الجبانات» وسكرتير عموم محافظات القاهرة الجيزة القليوبية، الموارد المائية والري العدل ومشيخة الازهر- بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية».