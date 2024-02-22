«الرعاية الصحية»: نعمل على إيجاد بيئة خصبة للاستثمارات في المنظومة التأمينية

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة لمنطقة الشرق الأوسط، ووفد مجلس الأعمال الأمريكي المصري، لبحث سبل دعم الاستثمار الصحي، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية بمدينة نصر.

تتبني استراتيجية لجلب الاستثمار الأجنبي

أشار إلى أن الهيئة تؤمن بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وتتبنى استراتيجية لجلب الاستثمار الأجنبي في مجال الرعاية الصحية، وتابع: «لدينا توجيهات من القيادة السياسية بتقديم كل التسهيلات وعوامل الجذب للقطاع الخاص، ليكون شريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل».

وأوضح أن الهيئة تعمل على إيجاد بيئة خصبة للاستثمارات المضافة في محافظات منظومة التغطية الصحية الشاملة، وتتطلع لتعزيز عدة مرتكزات ضمن الشراكة الاستراتيجية مع غرفة الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، ومنها محور الصيدلة والدواء، وتطبيق تكنولوجيا العلاج الشخصي، والصيدلة الإكلينيكية والصيدليات الخضراء، ورفع كفاءة العنصر البشري، إضافة إلى تعزيز محور الحوكمة الإكلينيكية داخل المنشآت، وتطويع الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، لخدمة كل مناحي الرعاية الصحية وبما يضمن كفاءة الخدمات وجودتها.

تطويع التكنولوجيا في القطاع الصحي

واستعرض السبكي الطفرة الصحية التي شهدها القطاع الصحي المصري، والخطة الطموحة للتحول الصحي المرحلي في مصر، لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، ومن المقرر تطبيقه في 5 محافظات أخري خلال العامين المقبلين، ليشمل نظام التغطية الصحية الشاملة كل المصريين بحلول عام 2030، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشاد ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة لمنطقة الشرق الأوسط، بالتحول الملحوظ في فكر القطاع الصحي في مصر والنقلة النوعية في مستوى وجودة الخدمات المقدمة، ويؤكد: «سنضع ملف التعاون في مجال الرعاية الصحية في مصر على أجندة الاولويات».

وأكد وفد مجلس الأعمال المصري الأمريكي سعي المجلس خلال الفترة المقبلة لتشجيع الشركات الأمريكية المتخصصة في الرعاية الصحية والتكنولوجيا لزيادة استثماراتها في مصر، وذلك لما لمسوه من وضوح الرؤية المستقبلية لمصر في قطاع الرعاية الصحية.