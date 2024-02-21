«اكشف بالمجان».. اعرف خدمات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين

تتيح وزارة الصحة، العديد من الخدمات للمواطنين ضمن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، التي تتضمن جميع الخدمات الطبية التي يحتاج إليها المرضى في كل محافظات مصر، ذلك حسب ما أعلنته وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

برنامج الرعاية الصحية يتضمن العمليات الجراحية الدقيقة

وتقدم وزارة الصحة، الخدمات الطبية ضمن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بدءا من الكشف الطبي وحتى العمليات الجراحية الدقيقة والغسيل الكلوي وعلاج الأورام.

أماكن تقديم الخدمات العلاجية

أكدت وزارة الصحة أن الخدمات العلاجية تقدم عن طريق 4500 وحدة ومركز طبي، و350 مستشفى «عام وتخصصي ونوعي»، وتطبق منظومة الإحالة للمستشفيات في حال الاحتياج لإجراء الفحوصات أو التدخلات الطبية الحرجة.

أشارت وزارة الصحة والسكان، إلى إحالة 4811 منتفعًا من الوحدات الصحية «منشآت الرعاية الأولية» إلى مستشفيات الإحالة لتلقي الخدمات الطبية اللازمة، بجانب إصدار 24 موافقة لتقديم خدمات العمليات الجراحية الدقيقة بالمجان.