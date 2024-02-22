جامع الأزهر ينظم ندوة للنساء بعنوان «التربية اللغوية عند الأبناء» السبت

يبدأ الجامع الأزهر الشريف السبت المقبل، موسمه الثاني عشر من برامجه الموجهة للمرأة تحت عنوان «مواسم الخير»، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتأتي الندوة الثانية من الموسم العاشر بعنوان «التربية اللُّغوية عند الأبناء».

البرامج الموجهة للمرأة

وقال عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري إنَّ البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر، تهتم بالمرأة بوجه عام والمسلمة والعربية بوجه خاص، وتضع روشتة علاج لجميع مشكلاتها.

وأوضح المشرف على الرواق الأزهري أنَّ هذا الموسم هو استكمال للمواسم الـ9 الماضية، وسوف يحاضر فيها نخبة مميزة من المتخصصين في علوم اللغة بجانب الخبراء في فن العلاقات الأسرية والصحة النفسية، موضحًا أنَّ المحاضرات تعقد كل سبت وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي 4 محاضرات.

شروط التسجيل في البرنامج

ولفت إلى أنَّ الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، مشيرا إلى أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل التسجيل في البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط هنا.

وأوضح أنَّ التسجيل يقتصر على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتا إلى أن الحاضرات ستُمنح في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.