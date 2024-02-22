فشل إطلاق صاروخ «ترايدنت» للمرة الثانية يسبب إحراجا لوزير الدفاع البريطاني

تسبب فشل بمنظومة الردع النووى البريطاني، في إحراج شديد للدولة التي تعد نفسها في صفوف القوى العظمي عالميا، إذ تعرضت للفشل مرتين في وقت قصير نسبيا، ما دفع وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس للخروج في بيان رسمي، والتأكيد على أن منظومة الردع النووي البريطانية لا تزال آمنة وسليمة وفعالة.

فشل أثناء اختبارات 2024

وكشفت وزارة الدفاع البريطانية عن خلل في منظومة الردع النووية في بريطانيا، اكتشفته خلال اختبارات المنظومة في الشهر الماضي بسقوط صاروخ ترايدنتايند في المحيط بالقرب من الغواصة التي أطلقته، ورغم تأكديها وقوع الخلل إلا أنها أفادت بأن منظومة الردع النووي البريطانية لا تزال آمنة وسليمة وفعالة.

وعلقت صحيفة «ذا صن» البريطانية على الواقعة، لافتة إلى أنها حدثت بحضور وزير الدفاع جرانت شابس الذي كان يشاهد الاختبار على متن السفينة فانجارد، وبينما يتابع الاختبارات تعذر اشتعال معززات المرحلة الأولى للصاروخ ترايدنت، المزود برؤوس حربية وهمية.

فشل أثناء اختبارات 2016

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها خطأ في منظومة الدفاع البريطانية، إذ سبق وانحرف نفس نوع الصاروخ وهو صاروخ ترايدنت هام 2016 عن مساره في إخفاق وصف آنذاك بالمحرج للدولة.

وزير الدفاع يؤكد جاهزية بريطانيا للردع النووي رغم الخطأ

وقال وزير الدفاع البريطاني، في بيان عنه، إن الاختبارات أكدت من جديد فعالية الردع النووي للمملكة مشيرا إلى اعتماد الغواصة وطاقمها بنجاح ليكونوا جاهزين للتشغيل، وأن الخلل المذكور يقتصر فقط على هذه الواقعة، وأن بريطانيا جاهزة لإطلاق أسلحتها النووية حال نشأت ظروف تستدعي القيام بذلك، وأن نظام الردع النووي لا يزال فعالا وموثوقا وقويا، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل لاعتبارات الأمن القومي للملكة.