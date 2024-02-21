غضب إسرائيلي من تصريحات الأمير ويليام ولي عهد بريطانيا حول غزة.. ماذا حدث؟

منذ السابع من أكتوبر، وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف الوحدات السكنية وقتل الآلاف من المدنيين والأبرياء في قطاع غزة، وهو الأمر الذي أثار غضب الكثيرين حول العالم، مطالبين بوقف الحرب ومن بينهم ولي العهد البريطاني الأمير ويليام.

ولي العهد البريطاني يدعو لوقف الحرب في غزة

وطالب الأمير «ويليام» السماح بدخول المساعدات الإنسانية من الطعام والأدوية الطبية إلى فلسطين، لعدم تعرض الأطفال أو النساء أو كبار السن إلى خطر الإصابة بالأمراض المزمنة أو الوفاة، مشيرا إلى صعوبة الوضع الحالي في القطاع وفقا له: «إن التكلفة البشرية الرهيبة للصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، أدت إلى مقتل عدد كبير جدًا من الأشخاص، وأنا مثل كثيرين آخرين، أريد أن أرى نهاية للقتال في أقرب وقت ممكن»، وفقا لما ذ كرته صحيفة «ديلي ميل».

غضب إسرائيلي بعد رفض الأمير «ويليام» حرب غزة

أثارت التصريحات الأخيرة للأمير «ويليام» فزع حكومة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى أنه تم وصف حديثه بالساذج، كونه يتعارض مع سياساتهم التي لا تحترم القوانين الدولية وتمارس جرائم جماعية على أهالي قطاع غزة.

وعلى الرغم من الغضب الواسع من البيان الملكي الذي نشره الأمير «ويليام»، إلا أن الزعماء الإسرائيليين، لا يرغبوا في دخول صراع مع الملك تشارلز الثالث، للحفاظ على علاقتهم به، وفقا لهم: «إن كلمات الأمير المختارة بعناية هي الأقوى حتى الآن من قبل أحد كبار أفراد العائلة المالكة، إلا أننا لا نريد المخاطرة بالاشتباك مع ملك بريطانيا المستقبلي»، بحسب ما نشرته صيفة «تيلجراف».

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزراة الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء في قطاع غزة يواصل الارتفاع، إذ اقترب من 30 ألف شهيد في غزة بالإضافة إلى أنه نزح نحو 1.7 مليون آخرين.