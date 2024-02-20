بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة: فوجئنا بموقف بريطانيا في قضية فلسطين

شرح السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، كواليس استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو على مشروع قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحًا أن مشروع القرار العربي المقدم من المجموعة العربية والجامعة العربية كان منذ ثلاثة أسابيع وبدأت المفاوضات المكثفة إلى أن نجحت المجموعة العربية في الحصول على دعم 13 دولة في مجلس الأمن رغم وجود تحفظات البعض لأنه لم يتم إدانة الفصائل الفلسطينية أو تناول قضية المحتجزين.

مطالب بريطانيا

وأضاف عبدالفتاح في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة «ON»: «الدول دعمت القرار نظرا للاعتبارات الأمنية على الأرض، فقد فوجئنا أن بريطانيا طلبت الجمعة إدخال تعديلات مثل هدنة تقود لوقف وقف إطلاق نار ثم مسار سياسي ولما قعدنا معاهم للأسف قالوا إنهم لن يستطيعوا جذب واشنطن لقبول القرار».

لا غرابة في موقف أمريكا

وتابع بأنه من غير المستغرب استخدام واشنطن حق الفيتو، فقد أصدرت السفيرة الأمريكية بيانا استباقيا الجمعة أعلنت فيه رفض مشروع القرار وقالت إن واشنطن ستدعم فقط المفاوضات المصرية القطرية الأمريكية الإسرائيلية يضمن الوصول لاتفاق للإفراج عن المحتجزين وهدن إنسانية طويلة وإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية تقود لبدء عملية سياسية ثم إقامة الدولة ولا تعدو كونها عملية تطويح وتسويف.