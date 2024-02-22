«النقل»: نعمل على تنفيذ الربط مع رواندا برا وبحرا وجوا

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل الاجتماع الثلاثي بين كل جيمي جاسوري وزير البنية التحتية في العاصمة الرواندية كيجالي، وجان كريسوستوم وزير التجارة والصناعة بجمهورية رواندا والسفيرة نيرمين الظواهري سفيرة مصر في رواندا، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

ولفت إلى أن الزيارتين اللتين قام بهما الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلد الشقيق في عامي 2016 و2017، وزيارة الرئيس بول كاجامي للقاهرة في مارس 2022 تؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والعمل على تطويرها، وأن هذا ليس جديدا إذ ربطت بين مصر ورواندا علاقة تاريخية وطيدة ممتدة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد القارة الإفريقية ودعم قضاياها في الحرية والاستقلال.

وأكد الرئيسان الإمكانيات الكبيرة والإرادة السياسية القوية للتعاون المثمر بينهما في تحقيق أهداف التنمية والرخاء الاقتصادي لشعبيهما من خلال عدة بنود وهي:

- تعزيز التبادل التجاري.

- زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

- دعم التعاون المتزايد بين القطاع الخاص في البلدين خاصة في مجالات الاتصالات والسياحة والزراعة والطاقة.

- اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة لتيسير وتشجيع زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

- إقامة المشروعات المشتركة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

الانطلاق من مرحلة التحديات والصعاب

وفيما يتعلق بقطاع النقل والمواصلات، أكد أنه يحظى بأولوية كبيرة في اهتمام القيادة السياسية باعتباره مقياسا لتقدم ونهضة ورفاهية الأمم، ما يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، الامر الذي يتطلب تضافر جهود الجميع للنهوض بهذا القطاع باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي ليحقق المصالح المشتركة ويسهل الترابط وتعزيز أواصر التقارب بين الشعوب الافريقية.

تعزيز العلاقات بين الدول الأفريقية الشقيقة

وأكد حرص مصر على تنفيذ كل ما يسهم في تعزيز العلاقات بين الدول الافريقية الشقيقة، وعلى قيام وزارة النقل في مصر بالعمل الجاد في سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل للربط معها برا وبحرا وجوا، ورفع كفاءة النقل البيني وتذليل الإجراءات وتسخير كافة امكانياتها لتحقيق هذا الهدف.

وأكد أن النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل وتوفير الشبكات وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع لزيادة حجم التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار في دولنا الأفريقية، كما يسهم في تيسير حركة المواطنين فى التنقل فيما بين دولنا لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية.

وأشار التقرير إلى أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية فيتم العمل على تعزيز التعاون وتعظيم التجارة البينية بين الدولتين ويأتي في مقدمة ذلك العمل على دفع تنفيذ عدد من المشروعات القارية الهامة التي تصب في تعزيز العلاقات بمردودها الاقتصادي على شعوبها، ونرى في هذا الإطار أهمية العمل على إنشاء بعض المناطق اللوجستية في بعض الدول الأفريقية خاصة في رواندا الشقيقة باعتبارها بوابة رئيسية لعدد من الدول الأفريقية المجاورة.