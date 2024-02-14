«اقتصادية النواب»: نتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للقاهرة تاريخية، خاصة وأنها تعد الزيارة الأولى له إلى مصر منذ 11 عاما، فضلا عن أنها تمثل نقطة تحول في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفقا لما تم الإعلان عنه وهو 10 مليارات دولار، والعمل على زيادة هذا الرقم ليصل إلى 20 مليار دولار في القريب العاجل.

تحسين العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا

وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مصر وتركيا بينهما علاقة وتبادل تجاري في العديد من المجالات والقطاعات، وهناك خطوات جادة وفعالة خلال الفترة الأخيرة لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى بجملة من المصالح المشتركة المباشرة التي يمكن أن يساهم التعاون المصري التركي في تعزيزها، خاصة وأن البيئة مناسبة لذلك، والبنية التحتية مؤهلة لمزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات والقطاعات.

مواجهة التحديات المشتركة

وأضاف النائب عمرو القطامي، أن الزيارة تستهدف النهوض بالعلاقات الثنائية، وتأتي استكمالا لمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، ودفعة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأن هناك تقاربًا بين الرئيسين السيسي وأردوغان لمواجهة التحديات المشتركة، مشيرا إلى أنه من المقرر إجراء مباحثات موسعة لدفع الجهود المشتركة والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.