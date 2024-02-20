«الوزراء»: ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وروسيا لـ5.1 مليارات دولار في 2023

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنَّ هناك 14% ارتفاعًا في قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2023، ليصبح 5.1 مليار دولار في 2023 مقارنة بـ4.5 مليار دولار خلال 2022.

صادرات مصر إلى روسيا

وأشار المركز، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» أن أهم صادرات مصر إلى روسيا تتمثل فيما يلي:

- 380.3 مليون دولار خضر وفاكهة.

- 20.3 مليون دولار لدائن.

- 10.3 مليون دولار حبوب وأثمار زيتية.

- 8.4 مليون دولار آلات وأجهزة كهربائية.

- 7.4 مليون دولار ألبان .

أهم واردات مصر من روسيا

- 2.5 مليار دولار حبوب.

- 475.2 مليون دولار شحوم وزيوت نباتية .

- 555 مليون دولار حديد وصلب.

- 350.2 مليون دولار وقود وزيوت معدنية.

- 276.7 مليون دولار خشب ومصنوعاته.