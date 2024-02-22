وزير السياحة يٌصدر قرارا باستمرار لجان تسيير أعمال 4 غرف سياحية لمدة شهرين

نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم، القرارات التي أصدرها أحمد عيسى وزير السياحة والآثار في 31 يناير الماضي، والتي حملت أرقام 21 و22 و23 و24 لسنة 2024، والخاصة باستمرار أعمال لجان تسيير أعمال 4 غرف سياحية لمدة شهرين وهي «غرفة العاديات والسلع السياحية- غرفة المنشآت والمطاعم السياحية- غرفة المنشآت الفندقية- غرفة سياحة الغوص والرياضات البحرية».

خلفيات قرار مد عمل اللجان الأربع

ونصت قرارات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المنشورة اليوم بالوقائع المصرية على استمرار عمل لجان تسيير أعمال تلك الغرف في مباشرة أعمالها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدتها المحددة بقرارات وزارية سابقة، لمدة شهرين أو لحين إجراء انتخابات لتشكيل مجلس إدارة جديدة أيهما أقرب على أن تنشر تلك القرارات في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل بها من تاريخ نشرها وعلى الجهات المختصة تنفيذها.

اللائحة التنفيذية لإتحاد الغرف السياحية

وفي ذات السياق، أعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أنه يتم حاليا الإعداد لتنظيم انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها، وتحديد مواعيدها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك بعد بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية.