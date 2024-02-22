محمود مسلم: كل السيناريوهات مفتوحة أمام «العدل الدولية» بشأن غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنَّ مصر وضعت العالم كله أمام مسؤوليته من خلال محكمة العدل الدولية، والتأكيد أن الاحتلال غير قانوني، ومن الممكن أن نرى المحكمة تدين انتهاكات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية بأنه إبادة جماعية.

وأضاف «مسلم»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ كل السيناريوهات مفتوحة أمام محكمة العدل الدولية، وأي رأي لها يمكن استخدامه سواء من الفلسطينيين أو المؤيدين للقضية الفلسطينية، لعمل زخم أو ضغط على المؤسسات الدولية، سواء مجلس الأمن أو الأمم المتحدة».

وتابع الدكتور محمود مسلم: «يمكن لمجلس الأمن إصدار قرار بوقف إطلاق النار، وطوال الوقت هناك اعتراض، وهناك تحول في الموقف الفرنسي، ورأينا الرئيس الفرنسي ماكرون يرفض بشكل تام اقتحام رفح، ما يؤكد أن هناك تغيرا كبيرا في بعض المواقف الدولية وبريطانيا أيضا اضطرت لتغيير موقفها ولو متأخرا».