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ضبط تشكيل عصابي في القاهرة والقليوبية بتهمة تزوير إقامات الأجانب

كتب:

محمد بركات 
01:03 م | الخميس 22 فبراير 2024
الإدارة العامة للجوازات

الإدارة العامة للجوازات

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، أنّ 6 أشخاص بينهم سيدة مقيمين في نطاق مديريتي أمن القاهرة والقليوبية، كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير إقامات الأجانب نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم كارنيهات وكروت إقامة مزورة، وجهاز حاسب آلي، وبفحصه فنيا تبين احتواءه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، والأجهزة والأدوات المستخدمة في عملية التزوير، واتخذت الإجراءات القانونية.

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