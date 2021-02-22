35 خدمة تقدمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.. تعرف عليها

أطلقت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مزيدا من الخدمات للتيسير على المواطنين والأجانب من مُتلقى الخدمات، في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية وتيسير الإجراءات، بما يساهم في حصول المواطنين على تلك الخدمات بسهولة ويسر.

وفي ضوء تنامي وتزايد مهام الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، التي يتنوع دورها في تلقى الطلبات وتقديم الخدمات للمصريين والأجانب سواء داخل البلاد أو المقيمين خارجها، واتساقا مع مسيرة العمل الوطني في ميكنة الخدمات الحكومية، لرفع العناء عن كاهل المواطنين، ومتلقى تلك الخدمات.

وسبق وأن بادرت وزارة الداخلية بإتاحة العديد من الخدمات التى تقدمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، بما يحقق التيسير فى تقديم الخدمة ويكفل جودتها.

ومن أبرز تلك الخدمات «خدمة إستقبال طلبات الجنسية وتقديم طلبات الحصول على شهادة التحركات للمواطنين»، وعدد من الخدمات الأخرى الخاصة بالهجرة والجنسية، من خلال الدخول على رابط الخدمة الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).

واستمرارا لتنفيذ خطة وزارة الداخلية الطموحة، نحو ميكنة الخدمات الأمنية الجماهيرية، واصلت الإدارة تطوير آليات العمل وإتاحة العديد من الخدمات المستحدثة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التي تضطلع بتقديمها للمواطنين والأجانب متضمنة كافة التيسيرات والتسهيلات الممكنة لهم.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد الخدمات التي تقدمها مصلحة الجوزات والهجرة، الخاصة بقسم الجنسية، إخطارات قسم الجنسية، طلبات تقنين وضع المهاجرين المصريين، طلبات المهاجرين لمن لهم ملف هجرة بالإدارة.

خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة

1ـ طلب إصدار شهادة بإثبات الجنسية المصرية للمتقدمين لتملك أراض أو عقارات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، يقدم من المصريين الذين لا يحملون جنسية أجنبية ويرغبون في إثبات الجنسية المصرية بغرض التملك لأراضي أو عقارات بشبه جزيرة سيناء؛ حيث يتطلب التملك في هذه المنطقة ثبوت الجنسية المصرية للطالب ووالده ووالدته.

2ـ طلب اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية.

3ـ طلب اكتساب الأجنبية زوجة المصري الجنسية المصرية (الزواج المختلط).

4ـ إقرار يقدم من الزوج المصري شخصيا باستمرار وقيام العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته الأجنبية بعد تاريخ انتهاء مدة سنتين من تقديم الطلب ويقدم للإدارة العامة للجوازات أو قنصليتنا بالخارج.

5ـ طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

6ـ طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

7ـ طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة العام من صدور القرار أو الدخول الفعلي في الجنسية الأجنبية لمن سبق الإذن لهم التنازل عنها.

8ـ طلب رد الجنسية المصرية لمن فقدها بعد الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

9ـ طلب استرداد المصرية المتزوجة من أجنبي الجنسية المصرية.

10ـ طلب إثبات الجنسية المصرية.

11ـ طلب الحصول على خطاب للأحوال المدنية (تبعية) للأبناء القصر مكتسبي الجنسية المصرية تبعا لوالدتهم المصرية.

12ـ طلب الحصول على خطاب موجه للتجنيد للأجنبي مكتسب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المصرية (أقل من 30 سنة) عند اكتسابه الجنسية المصرية.

13ـ طلب الحصول على الإعفاء لمكتسبي الجنسية فوق سن 30 سنة.

14ـ طلب تنفيذ حكم محكمة بإثبات الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المولودين لأب غير مصري.

15ـ طلب الحصول على إخطار بالمركز القانوني من الجنسية المصرية موجه (مدارس - جامعات) للأجنبي مكتسب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المصرية.

16ـ طلب تنفيذ حكم محكمة بإثبات الجنسية المصرية تبعا لأصوله المصرية.

17ـ طلب إخطار مواطن بمركزه القانوني لتوثيقه من الخارجية المصرية بغرض الزواج من أجنبية بالخارج.

18ـ طلب إخطار مواطن بمركزه القانوني لتقديمه للمأذونية.

19ـ طلب الحصول على إخطار يفيد المركز القانوني من الجنسية لمن سبق صدور قرار وزاري بالإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية لتوثيقه من الخارجية بغرض استخدامه بالخارج.

20ـ طلب إخطار إدارة التجنيد بالمركز القانوني من الجنسية لمن سبق صدور قرار وزاري بالإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية بغرض الحصول على إذن سفر من إدارة التجنيد أو الحصول على إعفاء نهائي من التجنيد.

21ـ طلب إخطار الأحوال المدنية بجنسية الأبناء المولودين بالخارج لأب مصري لإعادة قيد ميلادهم بسجلات المواليد المصرية واستخراج شهادة ميلاد او بطاقة رقم قومي.

22ـ طلب إخطار الأحوال المدنية بجنسية المصريين المتوفين بالخارج لقيد وفاتهم بالسجلات المصرية واستخراج شهادة وفاة مصرية.

23ـ طلب إخطار المدارس (مدارس اللغات) بجنسية المصري الذي يحمل جنسية أجنبية.

24ـ طلب إخطار الجامعات ومراكز البحث العلمي بجنسية من يحمل جنسية أجنبية للمصريين العاملين بها.

25ـ طلب الحصول على إخطار بالمركز القانوني من الجنسية بناء على تصريح المحكمة.

26ـ طلب الحصول على صفة المهاجر (غير مطلوب للتجنيد).

27ـ طلب الحصول على صفة المهاجر (أدى الخدمة بدرجة جندي وتحت الاحتياط ويرغب في الحصول على صفة المهاجر).

28ـ طلب الحصول على صفة المهاجر (في حالة هجرة الأسرة الجماعية ووجود أي من أفراد الأسرة في سن التجنيد ويرغب في الحصول على صفة المهاجر).

29ـ طلب الحصول على صفة المهاجر (لكونه حاصل على إعفاء مؤقت ويرغب في الحصول على صفة المهاجر).

30ـ طلب الحصول على صفة المهاجر (لكونه أدى الخدمة ضباط احتياط ومازال تحت الاحتياط ويرغب في الحصول على صفة المهاجر).

31ـ طلب التأشير على جواز السفر المصري لمن سبق له الهجرة.

32ـ طلب التأشير على استمارة جواز السفر المصري لمن سبق له الهجرة.

33ـ طلب الحصول على خطاب موجه لمنطقة التجنيد لإعفاء شقيق المهاجر من الخدمة العسكرية.

34ـ طلب الحصول على خطاب للتأمينات لحصول المهاجر على مستحقاته التأمينية.

35ـ طلب حصول المهاجر على خطاب ببيانات هجرته.