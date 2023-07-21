خدمات إلكترونية مهمة تقدمها الإدارة العامة للجوازات.. اعرفها

تتيح وزارة الداخلية تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، ومن بينها المتعلقة بالجوازات، إذ يمكنك الدخول على موقع الإدارة العامة للجوازات للحصول على أي من تلك الخدمات.

خدمات مهمة للمواطنين

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» 35 خدمة مهمة للمواطنين تقدمها الإدارة العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية من خلال الرابط.

وتلك الخدمات هي طلب إصدار شهادة بإثبات الجنسية المصرية للمتقدمين لتملك أراض أو عقارات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، يقدم من المصريين الذين لا يحملون جنسية أجنبية ويرغبون في إثبات الجنسية المصرية، بغرض التملك لأراضي أو عقارات بشبه جزيرة سيناء، وطلب اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية.

وطلب اكتساب الأجنبية زوجة المصري الجنسية المصرية «الزواج المختلط»، إقرار يقدم من الزوج المصري شخصيا باستمرار وقيام العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته الأجنبية بعد تاريخ انتهاء مدة سنتين من تقديم الطلب ويقدم للإدارة العامة للجوازات أو قنصليتنا بالخارج.

وطلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة العام من صدور القرار أو الدخول الفعلي في الجنسية الأجنبية لمن سبق الإذن لهم التنازل عنها.

وكذلك طلب رد الجنسية المصرية لمن فقدها بعد الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، طلب استرداد المصرية المتزوجة من أجنبي الجنسية المصرية، طلب إثبات الجنسية المصرية، طلب الحصول على خطاب للأحوال المدنية (تبعية) للأبناء القصر مكتسبي الجنسية المصرية تبعا لوالدتهم المصرية.

كما يمكن طلب الحصول على خطاب موجه للتجنيد للأجنبي مكتسب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المصرية (أقل من 30 سنة) عند اكتسابه الجنسية المصرية، طلب الحصول على الإعفاء لمكتسبي الجنسية فوق سن 30 سنة، وطلب تنفيذ حكم محكمة بإثبات الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المولودين لأب غير مصري.

ومن الخدمات أيضًا طلب الحصول على إخطار بالمركز القانوني من الجنسية المصرية موجه (مدارس - جامعات) للأجنبي مكتسب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المصرية، وطلب تنفيذ حكم محكمة بإثبات الجنسية المصرية تبعا لأصوله المصرية، وطلب إخطار مواطن بمركزه القانوني لتوثيقه من الخارجية المصرية بغرض الزواج من أجنبية بالخارج.

ويقدم الموقع أيضًا طلب إخطار مواطن بمركزه القانوني لتقديمه للمأذونية، وطلب الحصول على إخطار يفيد المركز القانوني من الجنسية لمن سبق صدور قرار وزاري بالإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية لتوثيقه من الخارجية بغرض استخدامه بالخارج.

بالإضافة الى طلب إخطار إدارة التجنيد بالمركز القانوني من الجنسية لمن سبق صدور قرار وزاري بالإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية بغرض الحصول على إذن سفر من إدارة التجنيد أو الحصول على إعفاء نهائي من التجنيد، وطلب إخطار الأحوال المدنية بجنسية الأبناء المولودين بالخارج لأب مصري لإعادة قيد ميلادهم بسجلات المواليد المصرية واستخراج شهادة ميلاد او بطاقة رقم قومي، و طلب إخطار الأحوال المدنية بجنسية المصريين المتوفين بالخارج لقيد وفاتهم بالسجلات المصرية واستخراج شهادة وفاة مصرية.

كما يقدم طلب إخطار المدارس (مدارس اللغات) بجنسية المصري الذي يحمل جنسية أجنبية، طلب إخطار الجامعات ومراكز البحث العلمي بجنسية من يحمل جنسية أجنبية للمصريين العاملين بها، طلب الحصول على إخطار بالمركز القانوني من الجنسية بناء على تصريح المحكمة، طلب الحصول على صفة المهاجر (غير مطلوب للتجنيد)، و طلب الحصول على صفة المهاجر (أدى الخدمة بدرجة جندي وتحت الاحتياط ويرغب في الحصول على صفة المهاجر).

و طلب الحصول على صفة المهاجر (في حالة هجرة الأسرة الجماعية ووجود أي من أفراد الأسرة في سن التجنيد ويرغب في الحصول على صفة المهاجر)، وطلب الحصول على صفة المهاجر (لكونه حاصل على إعفاء مؤقت ويرغب في الحصول على صفة المهاجر)، وطلب الحصول على صفة المهاجر (لكونه أدى الخدمة ضباط احتياط ومازال تحت الاحتياط ويرغب في الحصول على صفة المهاجر).

بالإضافة الى طلب التأشير على جواز السفر المصري لمن سبق له الهجرة، وطلب التأشير على استمارة جواز السفر المصري لمن سبق له الهجرة، وطلب الحصول على خطاب موجه لمنطقة التجنيد لإعفاء شقيق المهاجر من الخدمة العسكرية، وطلب الحصول على خطاب للتأمينات لحصول المهاجر على مستحقاته التأمينية، وطلب حصول المهاجر على خطاب ببيانات هجرته.