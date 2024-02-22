القبض على المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة وابنتها في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد البرامج التليفزيونية بشأن تعرض إحدى السيدات وابنتها لواقعة نصب واحتيال عن طريق أعمال الدجل بالجيزة، وضبط مرتكبتا الواقعة.

وتم تداوله بأحد البرامج عبر إحدى القنوات الفضائية متضمنا تضرر أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة في الجيزة، من قيام سيدتين بالنصب والاحتيال على زوجته وابنته والاستيلاء على مشغولاتهما الذهبية عن طريق أعمال الدجل، ولم يحرر محضرا بالواقعة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبتا الواقعة، وهما سيدتين لإحداهما معلومات جنائية مقيمتان بمحافظة الجيزة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات، واتخذت الإجراءات القانونية.