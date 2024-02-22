«مطروح الأزهرية» تنظم ندوة لطلاب إعدادي عن «التضليل الإلكتروني»

نظمت منطقة مطروح الأزهرية، ندوة توعوية لطلاب إدارة الضبعة التعليمية بمعهد الضبعة الإعدادي، بعنوان «التضليل الإلكتروني ومواجهة الشائعات»، وذلك في إطار سلسلة الندوات واللقاءات التوعوية والتثقيفية التي تنظمها المنطقة الأزهرية لتحصين الطلاب، وتصحيح الأفكار المغلوطة لديهم، تحت رعاية فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

وقال رئيس منطقة مطروح الأزهرية، اليوم، إنّ الندوة تهدف إلى التوعية، بطرق مواجهة سبل تزييف الأخبار والتعرض للمحتوى المضلل عبر المنصات الإلكترونية أو الإعلامية في منصات التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات والتحقق من المعلومات المتداولة.

طرق التحقق من المعلومات

وحاضر في الندوة فضيلة الشيخ حسام حجازي مدير إدارة الضبعة التعليمية بالأزهر الشريف، ومحمد عاشور، موجه حاسب آلي بالإدارة التعليمية، وتناولت شرح مسمى الأخبار الزائفة أو الكاذبة، وأسبابها والهدف منها وطرق التحقق من المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

موقف الإسلام من تداول الشائعات

وأضاف رئيس منطقة الأزهر بمطروح، أنه جرى توضيح موقف الاسلام من تداول الشائعات والتحذير من ترويجها، وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة، قال تعالى: «إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُون».