«الأعلى للثقافة» ينظم ندوة عن «مواجهة الشائعات وتزييف الوعي» الثلاثاء المقبل

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ ندوة عن «مواجهة الشائعات وتزييف الوعي» يوم الثلاثاء المقبل الساعة السادسة مساءً، في قاعة المجلس الأعلى للثقافة، إذ تنظها من لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس، ومقررها المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف،

ويشارك فيها نخبة من رموز مصر من مختلف التخصصات والخبرات المعنية، ويتضمن تكريم اسم الراحل الدكتور أحمد خليفة مؤسس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ندوة «التقاطع بين العلوم والموسيقى من العصور القديمة حتى الوقت الحاضر» الأربعاء المقبل

كما ينظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة «التقاطع بين العلوم والموسيقى من العصور القديمة حتى الوقت الحاضر» الأربعاء 21 فبراير الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً.

والندوة تنظمها لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري برئاسة الدكتور حامد عيد أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة مستشار ثقافي سابق بالمغرب، وبالتعاون مع لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه، برئاسة الدكتور راجح داود.

ويُشارك في الندوة مجموعة من المتخصصين منهم الدكتورة رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، والدكتورة رشا إسحق عضو لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكارى، والدكتور فتحس صالح سفير مصر السابق باليونسكو، والدكتور هشام عنين الأستاذ بقسم هندسة الصوت بالمعهد العالي للسينما.