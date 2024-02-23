برج الجوزاء يتمتع بصفة مهمة، وربما تكون الأساسية في علاقته مع الأشخاص وهي أنه إذا خسر شيئا عزيزا عليه، فإنه لا يجلس عمره كله يبكي عليه، بل يعود مجددا إلى حياته الطبيعية ويكون أقوى مما كان عليه قبل الأزمة.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 23-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 23-2-2024 على الصعيد المهني

ينصحك الخبراء على الصعيد المهني، بأن تكون مستعدا ومهيئا للدخول في العمل، وذلك حتى إذا أتتك فرصة عمل مناسبة تتمكن من الالتحاق بها، ولذا كن مؤمنا أن أجمل الأشياء تأتي في الوقت المناسب.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 23-2-2024 على الصعيد العاطفي

على الصعيد العاطفي، ينصحك الخبراء بألا تبكي على الماضي الذي كان يجمعك بمن تحب، فهو ربما يكون فرصة لك لأن تبدأ حياة أفضل.