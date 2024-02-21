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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 21-2-2024 مهنيا وعاطفيا

كتب:

صفية النجار
03:39 ص | الأربعاء 21 فبراير 2024
برج الميزان

برج الميزان

يتميز برج الميزان بقدرته على تجديد الطاقات الخاصة بالمكان، فهو شخصية مرحة خفيفة الظل، ومحب للمطبخ ويجيد ابتكار الأطعمة المختلفة والمميزة، ومتسامح مع من أساء إليه لأنه يتمتع بقلب أبيض، ويجيد التواصل مع الآخرين.

ومن مشاهير برج الميزان الهضبة عمرو دياب، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 21-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الميزان بأن تجدد خططك وتشارك في دعم فريقك وأن تترك أثرًا طيبًا في عملك، واعمل على حصد الجوائز والوصول لمكانة أفضل.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بأن تبتعد عن العصبية، وتناقش مع شريك حياتك بشكل المشاكل التي تمران بها، وتتخلص من التوتر والقلق.

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بقلم صفية النجار