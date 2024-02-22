«البيئة»: ننسق لعمل توأمة بين محميتي سانت كاترين في مصر ووادي رام بالأردن

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الأميرة الأردنية دانا فراس، المهتمة بمجال التراث، ونائب رئيس المجلس العالمي للمعالم والمواقع التراثية ورئيس المجموعة العربية الايكوموس الأردنية ICOMOS، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، على هامش حفل استقبال نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في مقر الأكاديمية بالقاهرة.

وخلال لقائها، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن ترحيبها بالأميرة دانا فراس في مصر، مشيدة بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتعاون المصري الأردني في مجال السياحة البيئية وإدارة المحميات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنّ مصر أولت اهتماما كبيرا خلال العامين الماضيين بدمج المجتمعات المحلية والقبائل المحلية داخل المحميات الطبيعية في إدارتها لتكون شريكا أساسيا في حمايتها وإدارتها إدارة مستدامة، والعمل على إتاحة الفرصة لعرض تراثهم وتقاليدهم ومنتجاتهم اليدوية وتجربتهم في التعايش مع الطبيعة المحيطة، ما ساعد على توفير فرص عمل لهم والحفاظ على موروثاتهم والتراث الخاص بهم.

وأشارت إلى العمل على دعم السياحة البيئية التي كان أهمها إطلاق حملة «حكاوى من ناسها» لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية كأول حملة من نوعها في مصر لعرض التراث الثقافي والبيئي للمجتمعات المحلية بتلك المحميات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى التعاون المصري الأردني في مجال السياحة البيئية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، خاصة مع التقارب في طبيعة المحميات بالبلدين، مشيرة إلى عقد توأمة بين محمية رأس محمد بجنوب سيناء كونها أقدم محمية بحرية في مصر ومحمية العقبة البحرية، إضافة إلى التنسيق والعمل على إنشاء توأمة بين محمية سانت كاترين والمعلنة من قبل اليونسكو كتراث ثقافي ومحمية وادي رام بالأردن.

وتحدّثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن دور القطاع الخاص مؤخرا والعمل على إدخاله كشريك في تطوير المحميات الطبيعية المصرية وتنفيذ أنشطة مستدامة بها، بما يساعد على تحقيق صون الموارد وكفاءة إدارتها وتحقيق استدامتها، مشيرة إلى منح القطاع الخاص تصاريح لتقديم الأنشطة والخدمات المختلفة داخل المحميات.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى التعاون وإعلان توأمة بين مصر والأردن بالمحميات الطبيعية بالفيوم، لتنفيذ مشروع «ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان» من خلال التعاون مع مؤسسة الأميرة عالية ومؤسسة (Four paws) العالمية، لإنشاء ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان في الفيوم، بهدف توفير ملاذ آمن للحيوانات التي أنقذت من مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بما يكفل لها الرعاية، ويكون المشروع مقصدا سياحيا في مجال السياحة البيئية بمصر.

من جانبها، أبدت الأميرة دانا فراس، سعادتها بالتواجد في مصر، مشيدة بمعالم مصر وتنوعها الحيوي، والتي هي الشاهد على مكانتها التاريخية بمورثوها الثقافي والبيئي المتميز، مؤكدة أهمية المحافظة على التراث الثقافي والبيئي للمجتمعات المحلية، والتطلع للمعرفة والثقافات الموجودة عند هذه المجتمعات، كجزء من إيجاد الحلول عند التعامل مع البيئة.