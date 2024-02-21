رئيس جهاز شؤون البيئة: مدينة معالجة المخلفات هي الأكبر في الشرق الأوسط

قال الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إن المشروع يُعتبر حلم كبير في مصر لإقامة أكبر مجمع في الشرق الأوسط، لغدارة المخلفات بكل أنواعها من مخلفات الهدم البلدية ومخلفات هدم البناء، وأيضا المخلفات الخطيرة كالمخلفات الطبية والمخلفات الناتجة عن الصناعة.

المشروع بمساهمة البنك الدولي

أضاف «أبو سنة» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر قناة «دي إم سي»، أن البنك الدولي يساهم في المشروع من خلال دعم البنية التحتية، موضحا أن هذا المشروع يربط بين نوعية المخلفات وإدارتها.

المشروع على مساحة 1200 فدان

أشار إلى أن المشروع تكلف مليوني دولار، ويشمل مكونات كثيرة، ويتم تنفيذه على 1200 فدان، وصلاحية عمل المجمع تستمر لخمسين عاما مقبلة، ويساعد في التخلص من أزمة المخلفات في محافظة القاهرة الكبرى والقليوبية.

وأوضح أن هناك برنامجا قوميا لإدارة هذه المخلفات، وفور انتهاء المشروع سيكون هناك إشراكا للقطاع الخاص فيه.

يُذكر أنه تم وضع حجر الأساس للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات في مدينة العاشر من رمضان.