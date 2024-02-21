«البيئة»: رؤية الوزارة لتحقيق الاستدامة تستهدف جميع القطاعات

شاركت وزارة البيئة في مؤتمر «التوعية بأهمية الاستثمار البيئي والتحول للاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة»، الذي يهدف إلى توعية الشركات بأهمية الاستثمار البيئي وكيفية تعزيز الاستدامة البيئية وشهادات الكربون، وذلك بحضور الدكتورة داليا الهواري نائب رئيس الهيئة، ولفيف من خبراء البيئة، بمقر الهيئة الرئيسي بصلاح سالم.

محاضرة عن رؤية وزارة البيئة لتحقيق الاستدامة البيئية

وأوضحت المهندسة سماح صالح، مسئول التنمية المستدامة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، خلال محاضرتها في الندوة، أن رؤية وزارة البيئة لتحقيق الاستدامة البيئية تستهدف البعد البيئي في كافة القطاعات، عن طريق الاستغلال الأمثل لكل الموارد الطبيعية؛ بما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، مع توفير بيئة نظيفة للإنسان.

واستعرضت الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، عن طريق استدامة الموارد الطبيعية، والإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة النظم الأيكولوجية، ومواجهة تحديات تغير المناخ، مضيفة أن الهدف الاستراتيجي الرابع يسعى إلى العمل على تحسين الإنتاجية، إضافة إلى مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة.

تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات طاقة الرياح

وأشارت إلى أن هناك عددا من الفرص الاستثمارية في قطاعات مثل السياحة البيئية، وتحويل المخلفات إلى طاقة، والنقل المستدام، والطاقة النظيفة، وبدائل المنتجات البلاستيكية، لافتة إلى عدد من المشروعات الوطنية التي تم تنفيذها في مجالات طاقة الرياح، وتحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الشمسية، ومحطات المعالجة الثلاثية، والسياحة البيئية، وتطوير المحميات الطبيعية، ونظم الري الحديثة.