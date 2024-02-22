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الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي في العاصمة الإدارية

كتب:

أسماء زايد
01:41 م | الخميس 22 فبراير 2024
اجتماع مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

اجتماع مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

انطلق اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية.

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بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة
بقلم أسماء زايد