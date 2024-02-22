الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي في العاصمة الإدارية كتب: أسماء زايد 01:41 م | الخميس 22 فبراير 2024 اجتماع مجلس الوزراء - صورة أرشيفية انطلق اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى العاصمة الادارية مقر الحكومة اجتماع مجلس الوزراء بقلم أسماء زايد