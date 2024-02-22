وزير خارجية الأردن: إسرائيل تغير معالم مدينة القدس الإسلامية والمسيحية

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من أمام محكمة العدل الدولية، إنَّ إسرائيل تنتهك القانون الدولي بشكل واضح من خلال حربها في قطاع غزة، وتعمل على تمديد احتلالها في الأراضي الفلسطينية بشكل ممنهج.

وأضاف «الصفدي»، في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية غير قانونية، متابعًا: «من غير القانوني أن تعتقل إسرائيل النساء والأطفال الفلسطينيين وتنفذ عمليات تعذيب بحقهم».

وتابع أنَّ إسرائيل تعمل على تغيير معالم مدينة القدس الإسلامية والمسيحية، ومن حق الشعب الفلسطيني إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.