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العراق يطالب «العدل الدولية» بضرورة وقف انتهاكات إسرائيل على سكان غزة

كتب:

هانى حسن
12:30 م | الخميس 22 فبراير 2024
ممثل العراق أمام العدل الدولية

ممثل العراق أمام العدل الدولية

قال ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية، أنه يجب أن تتحرك المحكمة لوقف آلة القتل التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وعلى إسرائيل الالتزام بالأمر الذي أصدرته المحكمة بناء على اتفاقية الإبادة الجماعية في غزة.

وأضاف ممثل العراق، خلال كلمته أمام جلسة محكمة العدل الدولية، المتعلقة بالنظر لدعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي غزة، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «نؤمن بأن للمحكمة الاختصاص وإبداء الرأي الاستشاري، بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية».

وتابع:«الاحتلال الإسرائيلي ملزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية على أساس اتفاقيات جنيف، ويعمل على تفريع مدينة القدس من سكانها الأصليين واستبدالهم بالمستوطنين».

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