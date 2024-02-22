خبير سياسي: جميع مداخلات «العدل الدولية» تدعم حقوق الشعب الفلسطيني

قال الدكتور رائد أبو بدوية، أستاذ القانون الدولي، إن جميع المداخلات في محكمة العدل الدولية منذ 19 شهرا، تدعم حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حقه في تقرير مصيره، مشيرا إلى أن هذا يترتب عليه مسؤولية دولية على جميع الدول، في محاولة إنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي.

المرافعة الأمريكية كان بها جزءًا إيجابيًا

وخلال مكالمة هاتفية له لتغطية خاصة المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية شيماء الكردي، أضاف أن المرافعة الأمريكية كان بها جزءًا إيجابيًا، وهو إقرارها أن هناك احتلال بالفعل على الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها طالبت بعدم إصدار قرار يأمر بانسحاب قوات الاحتلال دون وجود ترتيبات أمنية لقوات الكيان.

إقرار من الولايات بأن الأراضي الفلسطينية محتلة

وشدد على أن هناك تخوفا أمريكيا في أن تصدر المحكمة رأيا استشاريا يترتب عليه التزاما قانونيا على المجتمع الدولي، بإنهاء هذا الاحتلال بدون أي شروط، لافتا أن هناك إقرار ضمني من الولايات في الوضع القانوني بأن الأراضي الفلسطينية هي أراضي محتلة، لكنه شرط سياسي خوفا من أن تصدر المحكمة قرار غير خاضع للتفاوض.