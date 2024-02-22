محلل سياسي عن مرافعة مصر أمام «العدل الدولية»: ذات أهمية كبرى

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إنَّ هناك مقولة شهيرة للاستراتيجي والسياسي العالمي، كلاوزفيتز، الذي وضع نظريات الحرب وذكر فيها أنه ليس بالضرورة أن تكون الحرب معارك عسكرية، ولكن منها سياسية ودبلوماسية وهي امتداد للحرب بشكل عام.

دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

وخلال حوراه مع الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني، على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أضاف أنَّه منذ عام 2012 وحتى الآن، كان هناك مسار سياسي للقضية الفلسطينية، وكان بمثابة حرب في الأمم المتحدة ابتداء من نيل فلسطين عضوية مراقب في الأمم المتحدة، وحتى اليوم، لافتاً إلى أنَّ مصر كان لها دورا بارزا في حشد الدول للوصول إلى هذه القرارات.

وتابع: «حتى قرارات مجلس الأمن وهذه الحرب الدبلوماسية ليست بالهينة في مؤسسات الأمم المتحدة، ودليل قوة هذه الحرب، هو أنه عندما استطاعت فلسطين الحصول على العضوية فيها، قوبل ذلك بمقاطعة من الولايات المتحدة حتى لتمويل هذه المؤسسات ومنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».

واستطرد: «مرافعة أمس لها أهمية كبيرة للغاية لأنها تأتي في سياق هذه المعركة الدبلوماسية التي بدأت منذ نهاية 2022، عندما تقدمت مصر ومجموعة من الدول العربية وجامعة الدول العربية ومؤسسات دولية بطلب أن توجه الجمعية العامة طلباً للمحكمة الدولية بتقديم استشارة ورأي قانوني حول الاحتلال وماهيته وشرعيته على أراضي 67، بهدف استخدام هذه الإشارة لمزيد من فرض وضع جديد للفلسطينيين بالأمم المتحدة، من دولة مراقب إلى دولة كاملة».