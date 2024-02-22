تؤكد حق فلسطين.. حزب العدل يشيد بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية

أشاد الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بمرافعة الوفد المصري في محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما ما يحدث في غزة خلال الأشهر الماضية.

المرافعة المصرية

وثمن الشناوى، في بيان له، تفنيد المرافعة المصرية للانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والحقوق الإنسانية بحق الفلسطينيين المدنيين، والتي هى جرائم لا تسقط بالتقادم.

وأضاف أنّ تلك المرافعة أكدت ثبات الرؤية المصرية تجاه الأشقاء في فلسطين وقضيتهم، التي طالما كانت مصر هي الداعم والمساند الأكبر لفلسطين وشعبها.

تهجير الفلسطينيين قسريا

وشدد المتحدث الرسمي لحزب العدل على دعم الحزب الكامل للدولة المصرية وموقفها الرافض للعداون الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وكذلك رفض كافة المحاولات التي من شأنها تهجير الفلسطينيين قسريا من وطنهم.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بالاضطلاع بدورها في وقف آلة القتل الإسرائيلية عن حصد أرواح الفلسطينيين الأبرياء، وإيقاف هذا المشهد الدولي العبثي الذي بات عنوانا لازدواجية المعايير في التعاطي مع الازمات الدولية، ولا سيما الفشل المتكرر لمجلس الأمن الدولي في إصدار قرار بوقف الحرب بسبب الفيتو الأمريكي المتكرر.