«التنمية الصناعية»: مد سحب كراسة شروط حجز الأراضي إلى 7 مارس المقبل

نظرًا للإقبال الكبير من المستثمرين الصناعيين ورواد الأعمال على التقدم لحجز 456 فرصة استثمارية لأراضي صناعية مرفقة أعلنت عنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إطار المرحلة السادسة للخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بـ10 محافظات، فقد تقرر مد فترة سحب كراسات شروط حجز الأراضي إلكترونيًا على القطع المطروحة لمدة أسبوعين.

مد سحب كراسة شروط حجز الأراضي

وأوضحت التنمية الصناعية في بيانها أنَّه جرى مدّ فترة سحب كراسات شروط حجز الأراضي الصناعية حتى 7 مارس القادم بدلًا من 22 فبراير الجاري، وذلك تيسيرًا على المستثمرين ومنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيًا.

وأكّدت الهيئة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف على استمرار تلقي طلبات الحجز من المستثمرين الصناعيين، ممن قاموا بسحب كراسات الشروط منذ بدء الطرح حتى 28 مارس بدلًا من 14 مارس القادم وذلك على الأراضي المطروحة، البالغ مساحتها الإجمالية مليون متر مربع تقريبًا، للتخصيص بنظام التمليك أو حق الانتفاع وبتيسيرات كبيرة للمستثمرين.

وأعلنت رئيس الهيئة أنَّه ولمزيد من التيسير على المستثمرين تم إلغاء الشرط المالي الخاص بتغطية رصيد كشوف الحساب البنكية 10% من تكاليف المشروع، والاكتفاء أن تغطي الحركات الدائنة 50% من ثمن الأرض.

وتجدد الهيئة دعوتها للمستثمرين الصناعيين الجادين سرعة التقدم على الأراضي المطروحة و الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة التي أعلنت عنها الهيئة عبر الموقع.

طريقة سحب كراسة شروط حجز الأراضي الصناعية

يذكر أنَّ سحب الكراسات وحجز الأراضي يتم بطريقة إلكترونية بالكامل أونلاين عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة www.ida.gov.eg ثم اختيار خريطة الاستثمار الصناعي.