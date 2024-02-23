قبل شهر رمضان.. طريقة عمل الزبادي من غير سكر بأقل تكلفة

الزبادي من الأكلات الأساسية في شهر رمضان، خاصةً على السحور، وتريد الكثير من السيدات معرفة خطوات عمله لإعداده خلال الشهر الكريم بأقل التكلفة وبموصفات صحية لأولادها، وبمكونات متوفرة وطريقة مبسطة لا تتعد الثلاث مكونات.

طريقة عمل الزبادي بتكلفة قليلة

المقادير:

- كيلو لبن.

- علبة زبادي.

- ملعقة من النشا.

طريقة تحضير الزبادي

- ضعي اللبن على النار.

- اتركيه حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

- ضعيه في إناء حتى يصبح دافئًا.

- ذوبي النشا مع اللبن.

- ضعيه في الخلاط مع اللبن.

- ضيفي القشطة لعمل الزبادي.

- ضعيه في أواني فخار صغيرة بداخل الفرن.

- ضيفي صوص فراولة أو أي طعم أو فاكهة تريديها على الزبادي.

طريقة عمل الزبادي

المقادير:

- كيلو لبن.

- كوب زبادي.

طريقة التحضير:

- اغلي اللبن الطبيعي، وتجنبي العمل وهو بارد.

- ضعي الزبادي مع اللبن.

- ضيفي معلقة لبن بودرة.

- ضعيها في الخلاط واضربي جيدًا.

- اضبطي الفرن على حرارة 180 درجة.

- صبي الزبادي في أكواب زجاجية وغطيه حتى يتجمد وقدميه لأولادك.

طريقة عمل الزبادي اليوناني في المنزل

المقادير:

- كوب حليب كامل الدسم.

- ملعقتان زبادي.

- شاش.

طريقة عمل الزبادي اليوناني

- ضعي اللبن في وعاء على النار حتى الغليان.

- غطي الحليب على النار.

- اتركيه لمدة ساعة حتى يبرد.

ضيفي الزبادي واستمري في التقليب.

ضعي الخليط في وعاء.

- سخني الفرن وضعي بداخله الزبادي.

- ضعي الزبادي في مصفاة.

- اتركيه حتى يصفى تمامًا.

- احفظيه في الثلاجة.

تكات تحضير الزبادي في المنزل

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الأيد» المذاع على فضائية «cbc سفرة» أسرار تحضير الزبادي:

- لكل كيلو لبن ملعقة نشا، وبعد غليان اللبن أذيبي في الماء.

- اتركي اللبن المغلي ليبرد أولًا، قبل خلطه بباقي المكونات.

- استخدام اللبن المغلي يزيل المرارة عن الزبادي.