«الصحة» تنصح المواطنين بتناول الزبادي يوميا: فوائده متعددة

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين بشأن تناول الزبادي، قائلة في تقرير رسمي لها، إن على المواطنين الحرص على تناول الزبادي بشكل يومي، لافتة الى أن الزبادي مفيد لراحة المعدة والمساعدة في تجنب اضطرابات الجهاز الهضمي .

احتواء الزبادي على البكتيريا النافعة وهى البروبيوتك

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الزبادي مفيد لأجهزة الجسم وعلى المواطنين الحرص على تناوله بشكل يومي لاحتوائه على البكتيريا النافعة وهى البروبيوتك والتى تساهم بشكل كبير في تجنب اضطرابات الجهاز الهضمي.

وأكدت الوزارة على أهمية الزبادي في التقليل من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والتخلص من اضطرابات النوم والحفاظ على وزن الجسم وتعزيز الجهاز المناعى للجسم.

فوائد الزبادي للبشرة.. الحفاظ على الترطيب

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الزبادي يعمل على ترطيب البشرة والتقليل من الجفاف الذي قد يصيب البعض، لافتة إلى أهمية الزبادي في تقشير البشرة بشكل لطيف وفعال، ويعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها والتقليل من الهالات السودة التى تصيب البعض.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة اتباع نظام غذائي صحي وسليم لوقاية من الأمراض السارية وغير السارية، لافتة إلى أن الجسم الصحي يكتسب مناعة قوية تجاه الفيروسات التنفسية وغيرها.