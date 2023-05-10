ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبادي كل يوم؟ .. «الصحة» تجيب

كشفت وزارة الصحة والسكان، ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبادي بشكل يومي، قائلة إن تناول الزبادي مفيد لكل أجهزة الجسم، خاصة للمعدة، لاحتوائة على البكتيريا النافعة «البروبيوتك» والتى تساعد على تجنب اضطرابات الجهاز الهضمي، لافتة إلى أن لبن الزبادي أحد المصادر المهمة والغنية بالكالسيوم والفيتامينات الأساسية.

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبادي يوميا؟

وتابعت وزارة الصحة والسكان، إن لبن الزبادي مهم في تعزيز الصحة العامة، بالإضافة إلى أنه يساعد على بناء العظام القوية والحفاظ على الجهاز المناعى للجسم، كما تناول الزبادي بشكل يومي يعمل على التقليل من ارتفاع ضغط الدم والحصول على نضارة البشرة وجعلها صحية.

التقليل من ارتفاع ضغط الدم وبشرة صحية

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين لضرورة اتباع نظام غذائي صحي ومناسب لكل شخص للوقاية من الأمراض المعدية والغير معدية، لافتة إلى أن الاهتمام بالجهاز الهضمي للجسم يساعد كثيرا في الوقاية من الأمراض والتمتع بصحة جيدة وسليمة.

تعلميات للوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي

واستعرضت وزارة الصحة والسكان مجموعة من التعليمات والنصائح لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي وجاءت على النحو التالي:

- مضغ الطعام جيدا

- تناول وجبات صغيرة لإتاحة فرصة لعملية الهضم جيدا

- شرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الكسل والخمول

- عدم الإفراط في تناول الحلويات والدهون النباتية

- تجنب الإفراط في شرب المشروبات الغازية

- تناول الزبادي لأنها تحتوي على البكتريا النافعة

- ممارسة الرياضة المناسبة للحالة الصحية مثل المشي