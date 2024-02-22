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حزب الاتحاد: مصر على أعتاب انطلاقة اقتصادية قوية بفضل الصفقة الاستثمارية الكبرى

كتب:

محمد أباظة
06:35 م | الخميس 22 فبراير 2024
المستشار رضا صقر

المستشار رضا صقر

ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، نجاح الدولة المصرية في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، والتي تعبر عن ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ما دفعها إلى الاستثمار في مصر بما يحقق عوائد ضخمة للطرفين، مشيرًا إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى تأتي في توقيت هام ومحوري حيث يعاني الاقتصاد تحديات كبيرة.

التحديات الاقتصادية

وقال «صقر»، في بيان اليوم، إن موافقة الحكومة على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع شركات كبرى، سوف يسهم في تحقيق انفراجة في التحديات الاقتصادية الحالية، خاصة فيما يتعلق بتوفير العملة الصعبة، حيث ستدر الصفقة عائدا دولاريا ضخما يحل أزمة النقد الأجنبي التي تؤرق الاقتصاد الوطني.

الاستثمارات الأجنبية

وذكر رئيس حزب الاتحاد، أن تلك الصفقة التاريخية ستكون بداية لجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية، التي تحدث انتعاشة غير مسبوقة للاقتصاد المصري، مؤكدا أن الفترة الحالية تتطلب مثل تلك الجهود التي تعمل على استقطاب المستثمرين والمؤسسات الدولية للعمل في مصر.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.