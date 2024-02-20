«المستقلين الجدد»: مهمة الحوار الوطني كبيرة أمام التحديات الاقتصادية

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحوار الوطني في مرحلته الثانية سيكون أمام مهمة كبيرة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مضيفًا أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح مؤتمر «إيجبس 24» كاشفة للمعالم الرئيسية للوضع الاقتصادي الحالي، وهو الأمر الذي يتحتم على الدولة المصرية بأكملها مواجهته والتغلب عليه.

وأضاف «عناني» في تصريحات لـ«الوطن» أن الأمر يحتاج إلى تلاقي كل الرؤي ووجهات النظر من كل المؤسسات والمختصين والحكومة؛ لوضع استراتيجية محددة المعالم مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الحلول مدروسة وقابلة للتطبيق.

وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الأمر لا يخص الحكومة وفقط، بل هو يخص الدولة بأكملها ولا يستثني أحدا سواء قطاع خاص أو قطاع أعمال، وهو الأمر الذي يستوجب التكاتف حتي يتم التغلب على هذه التحديات.

عناني: التحديات الاقتصادية ليست شأن داخلي وفقط

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس السيسي كاشفة، وأن التحديات الاقتصادية ليست شأن داخلي وفقط، ولكنه مرتبط بوضع اقتصادي عالمي متراجع، مع وجود ارتباطات مصرية مع المؤسسات المالية الخارجية، وهو الأمر الذي يجب مواجهته ووضعه في الاعتبار عند وضع الاستراتيجية الازمة؛ للخروج من هذه الأزمة.

وأشار، إلى أن الحوار الوطني ينتظره عمل كبير وجهد شاق مع التأكيد أن الحوار الوطني قد نجح في خلق مساحات مشتركة بين الجميع وهو الأمر الواجب استثماره لتحقيق رؤية مشتركة يمكن تطبيقها في إطار زمني معلوم للجميع، في ظل وضع إقليمي مضطرب يتطلب مزيدًا من الاصطفاف والترابط الوطني.