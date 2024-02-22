رئيس «نقل النواب»: الحكومة تنفذ خطة ناجحة لجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق انتعاشة اقتصادية

أشاد علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بجهود الدولة على الصعيد الاقتصادي، من خلال التحركات القوية المبذولة على أرض الواقع من أجل التنمية الاقتصادية وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مثمنًا الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة، منذ قليل، والتي تعد أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

التنمية الاقتصادية

وأضاف «عابد»، أن الحكومة تسير في خطوات ثابتة نحو التنمية الاقتصادية، وفقاً لخطط دقيقة تستهدف في المقام الأول توفير أكبر قدر من السيولة النقدية من العملة الصعبة، والتي ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.

الكيانات الاستثمارية

وثمن خطة الحكومة الراهنة التي تستهدف فتح آفاق جديدة من أجل جذب أكبر قدر من الاستثمارات، التي تبرهن على ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.